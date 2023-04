Pasqua e Pasquetta, meteo in Lombardia: pioggia, nuvole o sole? Le previsioni

Milano, 6 aprile 2023 – Dopo un tiepido marzo, aprile è iniziato a facendosi sentire: la Lombardia (e tutta l’Italia) è interessata dal flusso di correnti di diretta estrazione artica. Come previsto, tempo dunque a tratti instabile e con temperature spesso sotto la media fino al weekend di Pasqua. Ma questo non vuol dire che pioverà ovunque e con continuità. Cosa succederà da venerdì a lunedì sul fronte meteo? Vediamo tutto nei dettagli.

Stando agli esperti di 3BMeteo, il fronte freddo che venerdì 7 aprile raggiungerà dal Nord Europa l'Italia centro-settentrionale andrà ad alimentare un'area depressionaria già presente tra l'Adriatico e i Balcani, mantenendola attiva nel corso del lungo weekend di Pasqua. Ne conseguiranno condizioni a tratti instabili sulle regioni centro-meridionali, ma andrà un po' meglio al Nord, dove l'influenza di un anticiclone sull'Europa centro-occidentale determinerà condizioni più stabili, anche se non mancheranno pioggia e neve (sulle Alpi sopra i 1000 metri) in prossimità delle zone montuose.

Sempre stando agli esperti di 3BMeteo, sabato 8 aprile sarà una giornata in gran parte soleggiata al Nord, a parte residui addensamenti al mattino sulla bassa Val Padana e un po' di variabilità che si svilupperà in giornata sulle Prealpi, anche con possibilità di qualche rovescio fin sulle pianure venete e friulane.

Per quanto riguarda il giorno di Pasqua, gli esperti di 3BMeteo fanno sapere che sarà in gran parte soleggiato su Nordovest, Lombardia, ovest Emilia, maggior variabilità sul resto del Nord su Alpi, Prealpi orientali, alte pianure venete e friulane e sull'Appennino Emiliano con qualche rovescio in attenuazione in serata.

E il giorno di Pasquetta? Vista la lontananza temporale, è ancora presto, oggi, per avere previsioni super affidabili. Ci sarà bisogno di conferme, anche se la tendenza prevede un tempo soleggiato al Nord, sulle regioni del medio-alto Tirreno e in Sardegna. Quindi, è lecito iniziare a pensare a dove andare a fare una bella grigliata o un pic-nic.