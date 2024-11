Arriva il Proiettile Freddo con le prime gelate in pianura: quando e dove. Le previsioni meteo

Proiettile freddo, così viene descritto il piccolo nucleo gelido in quota, proveniente direttamente dal Golfo di Botnia (tra Finlandia e Svezia, nel Mar Baltico), un bacino marino molto freddo già a novembre, dove ieri le rilevazioni indicavano una temperatura dell`acqua tra gli 8,4°C di Turku e i 2,6°C di Lulea, che attraverserà l’Italia a partire da domani, giovedì 14 novembre 2024.

Insomma, da queste acque decisamente fredde arriverà il calo delle temperature previsto in Italia tra giovedì e venerdì, specie sulla fascia adriatica, con anche qualche nevicata sull`Appennino centrale fino a 1000 metri di quota. Seguiranno, un po’ovunque, numerose albe fredde nei giorni seguenti, da Nord a Sud e sono previste le prime gelate diffuse in Pianura Padana. Un quadro normale a metà novembre, ma che in questo autunno finora `caldissimo`, a causa dei cambiamenti climatici, fa notizia. In tendenza, il weekend sarà in prevalenza soleggiato salvo al Nord-Ovest dove ci sarà un rapido aumento delle nubi nella giornata di domenica, ad iniziare dalla Liguria dove potrebbe anche piovere. Sul resto del territorio vivremo due buone giornate autunnali nell’attesa della prima perturbazione atlantica più organizzata prevista da lunedì, quando potrebbero arrivare piogge diffuse al Centro-Nord e tanta neve sulle Alpi. Il Centro Meteo Lombardo prevede giovedì 14 novembre 2024 bel tempo ovunque salvo residui annuvolamenti in mattinata tra pianura e fascia pedemontana, con venti deboli e moderati. Le temperature minime oscilleranno tra 2 e 5 gradi; in calo le massime tra 10 e 13 gradi. Anche venerdì 15 novembre 2024 tempo soleggiato ma con possibili nebbie fino al primo mattino e dopo il tramonto in pianura. Le minime scendono tra 0 e 4 gradi, le massime restano tra i 10 e i 13, con venti deboli. Sabato, alta pressione prevalente sulla regione. La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto o nebbioso sulle zone di pianura, sarà prevalentemente soleggiato sui settori alpini. Temperature massime fino a 9 gradi in pianura, 14 nelle vallate.