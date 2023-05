Meteo Milano e Lombardia, tempo instabile fino al weekend e temperature sotto la media

Milano – Prosegue il periodo instabile sulla Lombardia, con di fatto assenza di alte pressioni. Si protrarrà, secondo 3BMeteo, fino a venerdì con nubi irregolari associate a locali acquazzoni e temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi, pur alternati a momenti asciutti e più soleggiati. Probabile poi una fase piuttosto ‘uggiosa’ proprio in concomitanza del prossimo weekend, da confermare. Non farà caldo, anzi a tratti le temperature si manterranno ancora sotto le medie del periodo.

A Milano oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2294 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

Nessuna allerta meteo presente. In Lombardia infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio.

Nuove deboli piogge in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Venti deboli orientali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri.

Al Nord dunque cielo coperto ovunque, con precipitazioni più probabili sui settori alpini occidentali. Situazione invariata anche nel corso delle ore pomeridiane, con veloci rovesci sulle Alpi, molte nubi al Nordest e più soleggiato al Nordovest.