Meteo incerto, preparate gli ombrelli: tra poche ore può tornare la pioggia in Lombardia

Domani sulla Lombardia cielo nuvoloso e venti in aumento, anche lunedì prosegue l'instabilità sui settori orientali. Tra mercoledì e giovedì è atteso un peggioramento un po' più esteso, secondo il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia. Domani, domenica 16 aprile, cielo al mattino nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso con velature altrove; dalle ore centrali aumento della nuvolosità sui settori orientali della regione; poco nuvoloso, con tratti di sereno in serata.

Precipitazioni: deboli fino al mattino sulle Alpi di confine, poi da metà giornata e nel pomeriggio possibili isolati e brevi piovaschi sui settori centrali e orientali della regione. Temperature in lieve aumento, in pianura minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 19 e 21 gradi. Venti: in pianura deboli di direzione variabile con temporanei rinforzi da est sulla bassa pianura e da nord sui settori di nordovest. Lunedì in mattinata cielo poco nuvoloso o velato con tratti di sereno, dal primo pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità, con nuvolosità più compatta sui settori orientali.

Precipitazioni: nel pomeriggio/sera probabili locali rovesci o temporali, a partire da zone prealpine o alpine orientali, in irregolare estensione verso ovest o sudovest con possibile interessamento delle pianure prospicienti, specie quelle orientali. Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in leggero calo. In pianura minime intorno a 7 gradi, massime intorno a 19 gradi.