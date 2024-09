Maltempo in Lombardia, una breve pausa e poi sarà nuovamente pioggia. Ecco cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni

Milano, 24 settembre 2024 - Dopo il diluvio che si è abbattuto ieri, lunedì 23 settembre, sulla Lombardia con fortissimi disagi soprattutto a Bergamo, arriva oggi martedì 24 settembre, una parziale tregua nell mattinata. Secondo l’allerta del Protezione civile emessa ieri, infatti “ si attendono, nel pomeriggio, rovesci o temporali sparsi su Prealpi e pianura, più probabili sui settori centro orientali”.

Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede "allerta gialla in Friuli Venezia Giulia e settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria"

Ecco le previsioni di Arpa Lombardia per oggi: nuvolosità irregolare e variabile, più compatta fino al mattino ed in serata. Fino al mattino precipitazioni diffuse sui rilievi settentrionali ed i settori orientali, in esaurimento da ovest; dal pomeriggio ed in serata rovesci più sparsi, possibili ovunque ma più probabili su pianura e prime Prealpi. Limite neve attorno a 2000 metri al mattino, in risalita nella giornata. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra i 10 e i 14 gradi, massime tra i 21 e i 23.

E nei prossimi giorni cosa ci aspetta, secondo Arpa? L'ingresso di una saccatura associata ad una struttura depressionaria più ampia il cui transito è previsto per giovedì porta precipitazioni diffuse, localmente forti, in attenuazione tra martedì e mercoledì ed in nuova intensificazione tra giovedì e venerdì. Fine settimana ancora variabile ma meno perturbato, con temperature in calo.

Vediamo le previsioni nel dettaglio:

Mercoledì 25 settembre 2024

Nuvolosità irregolare nella prima parte della giornata, più compatta a partire da ovest dal pomeriggio ed in serata. Rovesci sparsi dalla mattina, possibili ovunque ma più probabili sui settori occidentali. In serata precipitazioni più insistenti sul Nord Ovest. Neve oltre 2500 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno ai 12 gradi e massime intorno ai 21.

Giovedì 26 settembre 2024

Molto nuvoloso o coperto ovunque, in particolare dal pomeriggio. Precipitazioni diffuse sui settori occidentali ed i rilievi, più insistenti su Alpi e Prealpi dalle ore centrali della giornata. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 27 settembre 2024

Nuvoloso o poco nuvoloso, con ampie schiarite nelle ore centrali. Precipitazioni residue ad est nella notte, poi meno probabili ma con rovesci e piovaschi possibili ovunque, in particolare sui rilievi. Venti di direzione variabile in pianura, ancora moderati o forti dai quadranti meridionali sui rilievi. Temperature in aumento in pianura.

Sabato 28 settembre 2024

Nuvolosità molto variabile, con possibili rovesci nelle ore centrali. Vento in rotazione da nord sui rilievi, con rinforzi anche in pianura e nelle valli. Temperature in calo.