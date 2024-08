Meteo in Lombardia, afa e temporali di calore fino al weekend. Poi l’estate si prenderà una pausa con nubifragi e grandinate

Per chi soffre il grande caldo servirà ancora qualche giorno di pazienza. Come riporta l’analisi di Edoardo Ferrara di 3bmeto.com, i prossimi giorni in Lombardia saranno ancora all’insegna di alte temperature e afa. Attenzione tuttavia ai temporali di calore (che, a differenza dei temporali "classici", nascono quando è il suolo ad essere troppo caldo) localizzati ma talora violenti, che potranno riaffacciarsi su tutto il Nord Italia e lungo l’Appennino.

Da domenica in arrivo nubifragi e calo termico

Nel frattempo sul Mediterraneo occidentale è attiva una circolazione depressionaria, foriera di forti temporali per ora soprattutto tra Baleari, Sardegna, Corsica e in parte anche Liguria, ma che nei prossimi giorni punterà proprio il nostro paese. Da domenica infatti e con molta probabilità fino alla prima parte della prossima settimana l’estate subirà un primo vero break. La depressione mediterranea ora sulle Baleari come anticipato evolverà infatti verso l’Italia, portando rovesci e temporali sparsi su gran parte della Penisola da Nord a Sud.

L’accumulo elevato di calore e umidità di questi giorni, contestualmente a un mare molto caldo (dal Tirreno all’Adriatico si registrano punte di 30°C della temperatura superficiale marina), potrà favorire fenomeni particolarmente intensi con locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise violente raffiche di vento. Il rovescio positivo della medaglia sarà lo smorzamento della canicola, in alcuni casi apprezzabile, con un calo termico generalizzato localmente anche di oltre 6-8°C rispetto ai giorni scorsi. A seguire dovrebbe essere ripristinata una generale stabilità atmosferica, ma con un caldo decisamente più accettabile.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 15 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Prealpi occidentali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri.

Venerdì 16 agosto

La pressione si rafforza determinando ampi rasserenamenti in serata dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle basse pianure orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su Prealpi occidentali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli occidentali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri.

Sabato 17 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri.

Domenica 18 agosto

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; sulle basse pianure orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri.