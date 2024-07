Meteo Lombardia: tempo instabile per tutta la settimana. L’estate è ancora un miraggio

Sarà ancora maltempo sulla Lombardia, dopo che già ieri sera violenti temporali si sono abbattuti su Milano e altre zone della regione. Secondo le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino, infatti, oggi mercoledì 3 luglio una perturbazione è in transito sull’Italia settentrionale e, sebbene già per domani è attesa un’espansione di un'area anticiclonica dal Mediterraneo, questa settimana sarà difficile vedere un bel sole pieno; almeno non per tutta una giornata, fatto salvo forse venerdì.

Guardando nel dettagli le previsioni, oggi sarà una giornata molto nuvolosa con piogge a tratti, anche a carattere di rovescio o temporale. In serata ci saranno maggiori schiarite, a partire dal Piemonte, ma le temperature restano basse (minime tra 16° e 19°, massime tra 20° e 24°), con le zone pianeggianti battute da vento da est. Domani, giovedì 4 luglio giornata soleggiata e più calda (massime tra i 24° e i 27°), senza piogge, ma con formazione di cumuli sui rilievi nel pomeriggio. Venerdì la giornata più bella, con cielo soleggiato e solo qualche passaggio di nubi, che tuttavia in serata divelleranno più insistenti per portare a un weekend caratterizzato da tempo variabile.

Sabato dovrebbe essere in buona parte soleggiato ma con nuvolosità irregolare ,specie da metà giornata, associata a locali rovesci o brevi temporali, più probabili su rilievi. Domenica tempo variabile con alternanza di sole e nubi. Probabili rovesci o temporali in particolare nel pomeriggio e sera.