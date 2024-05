In Lombardia sole e caldo ma ancora per poco. Nuova svolta meteo da domenica (e torna la pioggia)

Milano – Finalmente dopo settimane di freddo e pioggia a intermittenza anche sulla Lombardia è tornato ad affacciarsi il sole con temperature pienamente primaverili. Tra oggi venerdì 10 maggio e domani (sabato 11 maggio) progressivo consolidamento di una struttura di alta pressione sul Mediterraneo, con associate condizioni stabili e soleggiate e massime in lieve rialzo in pianura tra 23 e 25°C. Ma quanto durerà questo clima mite e soleggiato? In realtà non molto. Stando alle previsioni di Arpa Lombardia già dal pomeriggio di domenica 12 maggio sulla regione ci sarà una graduale flessione del geopotenziale, con correnti che si disporranno dai quadranti occidentali per effetto di una saccatura in discesa sulla Francia, che potrà favorire un aumento dell'instabilità a partire dai rilievi, per poi estendersi e intensificarsi a tutta la Regione per i successivi giorni, in concomitanza all'approfondimento sull'Europa occidentale di una estesa area depressionaria atlantica.

Ecco le previsioni meteo giorno per giorno dal bollettino di Arpa Lombardia

Domani sabato 11 maggio

Stato del cielo: in pianura nella notte da poco a irregolarmente nuvoloso, con nubi in dissolvimento dal mattino; in montagna addensamenti compatti e diffusi tra notte e primo mattino, in attenuazione nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni: assenti in pianura, possibili deboli isolati sui rilievi orientali nella notte. Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 23 e 25 °C. Zero termico: a circa 3300 metri. Venti: in pianura e in montagna deboli variabili.

La svolta meteo in Lombardia già domenica 12 maggio (bollettino Arpa Lombardia)

Domenica 12 maggio

Stato del cielo: in pianura transito di velature fino al pomeriggio, tra tardo pomeriggio e sera aumento della nuvolosità; in montagna irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse. Precipitazioni: assenti o al più deboli localizzate ai rilievi al mattino, in intensificazione al pomeriggio sempre sui settori alpini e prealpini, in possibile e irregolare estensione alla pianura in serata, più probabile sulla parte occidentale. Possibili anche a carattere di rovescio o temporale. Quota neve oltre 2700 metri. Temperature: minime stazionarie massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 25 °C. Zero termico: a circa 3000 metri. Venti: in pianura deboli variabili o in rinforzo da sud nel pomeriggio sulla parte sudoccidentale, in montagna deboli da nord.

Lunedì 13 maggio

Stato del cielo: ovunque nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio irregolari schiarite in pianura. Precipitazioni: deboli diffuse nella prima parte della

giornata, e più intense sui rilievi, nel pomeriggio in attenuazione o esaurimento sulla parte orientale di pianura e fascia pedemontana. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. Zero termico: a circa 2800 metri. Venti: in pianura in rinforzo moderati da est, in montagna deboli da sud.

Le previsioni meteo in Italia: ecco il quadro generale

Weekend soleggiato da Nord a Sud, dopo una settimana di maltempo con il Ciclone Normanno. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la "benedizione dei Weekend": dopo giorni instabili, tra il lunedì ed il venerdì, torna l`alta pressione ed il sole su tutta l`Italia proprio tra sabato e domenica, come successo spesso nelle ultime settimane. Negli scorsi anni, appena entravamo in Primavera o in Estate ecco che si materializzava la `Maledizione dei Weekend` con il maltempo `puntuale` nei giorni liberi dopo una settimana di lavoro sotto un cielo terso, azzurro e sereno.

Quest`anno avviene il contrario, piove dal lunedì al venerdì e, poi, nel weekend torna il bel tempo: per questo abbiamo chiamato il fenomeno meteo la `Benedizione dei weekend`. Intanto, nelle prossime ore continuerà a piovere a macchia di leopardo al Sud, in particolare in Calabria con qualche addensamento sparso anche in Sardegna; altrove le condizioni meteo saranno in ulteriore miglioramento con prevalenza di sole. Le temperature massime si porteranno fino a 27°C al Sud nonostante qualche nube in più, 26 gradi al Centro e 25°C al Nord ed inizieremo a stare bene quasi ovunque.

Durante il weekend, come detto, tornerà il sole pieno: le temperature massime saliranno fino a toccare i 30°C in Sardegna e a sfiorare i 27°C su gran parte dell’Italia. Da segnalare qualche addensamento sabato in Calabria e domenica sulle Alpi, foriero anche di qualche acquazzone, per il resto vivremo la "benedizione del weekend".

Entrando nel campo delle proiezioni, i modelli iniziano ad intravedere un peggioramento da lunedì 13 sera verso il Centro-Nord: la prossima settimana potrebbe essere dunque caratterizzata da un`Italia divisa in due. Al Centro-Nord frequenti piogge da martedì a venerdì, al Sud prima ondata di caldo della stagione con 34°C in Sicilia. Sempre nel campo delle proiezioni, ci sono alte probabilità di avere la benedizione del weekend anche sabato 18 e domenica 19 maggio dopo una settimana piovosa al Centro-Nord, ma ovviamente aspettiamo conferme ed intanto ci godiamo la Festa della Mamma con sole e 30°C.