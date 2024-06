Dalla bolla di caldo improvviso ai violenti temporali: a Milano e in Lombardia meteo “impazzito”. Tutto cambia in poche ore

Milano, 27 giugno 2024 – Estate - autunno, andata e ritorno. Nelle prossime ore la Lombardia si godrà una attesa (ma circoscritta) parentesi di bel tempo: la vasta area di bassa pressione responsabile delle piogge si è spostata verso i Balcani, determinando tra oggi e domani (venerdì 28 giugno) l'espansione di un promontorio nordafricano che porterà i termometri oltre i 30 gradi, in un contesto generale di cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle città lombarde, dopo lunghe giornate di maltempo e temperature sotto la media stagionale, esploderà il caldo: Milano, ad esempio è stata inserita tra le 27 città italiane da bollino giallo. Ma attenzione: sabato 29 giugno una nuova perturbazione dalla Francia provocherà rovesci e temporali, anche forti a ridosso delle Prealpi, che faranno da preludio ad una fase di tempo incerto e a tratti piovoso anche per l'inizio della nuova settimana. Domenica il tempo è previsto incerto ovunque ma con maggiore probabilità di pioggia su Alpi e Prealpi. Il maltempo non si fermerà con l’inizio della prossima settimana: lunedì sono probabili nuove precipitazioni in un contesto di spiccata variabilità. Anche luglio si aprirà esattamente come si chiuderà il mese di giugno: con un’estate che tarda ad arrivare.

Ecco le previsioni di Arpa Lombardia giorno per giorno:

Domani venerdì 28 giugno

Stato del cielo: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, locali nubi più consistenti saranno possibili nel pomeriggio tra Alpi e Prealpi. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime in lieve e ulteriore aumento. Valori minimi in pianura intorno a 20 °C, massimi intorno a 32 °C. Zero termico: intorno a 4400 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli occidentali con brezze nelle valli. Altri fenomeni: disagio da calore forte sulla pianura meridionale, moderato altrove sulla pianura e nelle valli poste a bassa quota.

Sabato 29 giugno

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, netto aumento delle nubi dal pomeriggio fino a cielo da nuvoloso a molto nuvoloso in serata. Precipitazioni: probabili tra il pomeriggio e la serata sulle province occidentali, specie tra Alpi e Prealpi, anche sotto forma di rovesci e temporali. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Zero termico: intorno a 4500 metri, in calo dalla sera. Venti: in pianura deboli orientali; in montagna da deboli a moderati sud-occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli. Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte sulla pianura.

La rimonta dell’anticiclone africano

L'Anticiclone africano dall'Algeria rimonta verso l'Italia e riporta la canicola. con temperature in diffuso aumento, condizioni soleggiate quasi ovunque per almeno 4-5 giorni. “Le temperature saliranno fino a 42°C in Sicilia, fino a 35-36°C anche al Centro (Firenze e Roma) con picchi di 34°C al Nord” spiega Andrea Garbinato del sito IlMeteo.it. “Nel dettaglio, dopo il maltempo estremo degli ultimi giorni tornerà il sole anche al Nord salvo modesti addensamenti sul Triveneto: sui rilievi dolomitici non sono esclusi isolati brevi rovesci specie nelle ore più calde della giornata. Le temperature massime saliranno fino a 35°C sulle Isole Maggiori, 33°C in Puglia, 31-32°C anche al Centro-Nord. Da venerdì il caldo inizierà a far sul serio: sono previste massime fino a 38°C tra Sardegna e Sicilia, 35°C in Puglia e Campania, 34°C afosi in val Padana (Ferrara e Forlì), stessa temperatura ma minore umidità anche Roma e Terni. In questa giornata si prevedono cieli giallognoli sopra la Sardegna per l'arrivo della sabbia del deserto, ma questa copertura non impedirà al termometro di salire in modo significativo. Il picco dell'anticiclone africano sarà raggiunto nel weekend con 42°C in Sicilia, 40°C in Puglia (Bari e Foggia), 38°C anche a Matera, con la 'febbre’ umana anche al Centro specie sul versante adriatico: sono previsti 37°C ad Ascoli Piceno e Chieti. La Capitale vedrà un picco di 35°C, Firenze di 36°C nella giornata di sabato, Milano 32°C sempre sabato.

Violenta perturbazione sul Nord tra sabato e domenica

Inoltre, dobbiamo segnalare il passaggio di una violenta perturbazione sull'Europa Centrale tra sabato e domenica: la coda di questo fronte atlantico porterà un veloce peggioramento anche sul Nord Italia tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica con temporali anche forti sulle Alpi; localmente questi temporali potranno sfociare nelle pianure adiacenti, con qualche momento di instabilità specie a nord del fiume Po. In prevalenza, però, come detto, nei prossimi giorni dominerà l'Anticiclone africano con temperature che localmente saranno 10°C superiori alle medie del periodo: dopo un periodo capriccioso, a tratti molto perturbato con alluvioni e tornado, ecco che tornerà il Cammello, come in gergo meteorologico viene definito l'anticiclone subtropicale".