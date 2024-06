In Lombardia fiammata di caldo, ma tornano i temporali: rischio grandine o nubifragi. Quando e dove

Milano, 28 giugno 2024 – Nessuna illusione, il bel tempo non è destinato a durare. Quindi, godiamoci queste ore di sole, cielo azzurro e caldo – le temperature si alzeranno notevolmente – perché una nuova ondata di maltempo è pronta a fare irruzione anche in Lombardia. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Fiammata di caldo afoso

Stando agli esperti di meteo.it, l’alta pressione sta consolidando la sua presenza sull’Italia che si trova a vivere, tra oggi e l'ultimo weekend di giugno, l'apice della fiammata di caldo africano, con temperature che supereranno i 30 gradi.

Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore segnala, per sabato 29 giugno, il rischio caldo ai massimi livelli per la fascia più fragile della popolazione. In una scala da 0 (bollino verde, nessun rischio caldo) a 3 (bollino rosso, massimo rischio per tutta la popolazione), con il livello 1 o bollino giallo che segnala una pre-allerta, le città con il bollino arancione di livello 2 passano improvvisamente a 17. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Tra i centri urbani interessati da questa ondata di calore, (sui 27 presi in considerazione dal ministero) c’è anche Brescia. A Milano – bollino giallo – sabato si arriverà a 32°.

Nuova perturbazione con forti temporali

Ma tra sabato e domenica, al Nord, aumenterà l’instabilità a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 10 di giugno) dalla Francia che causerà la formazione di rovesci e temporali su buona parte della Lombardia. C’è il rischio di veri e propri nubifragi, bombe d’acqua o di violente grandinate. A seguire avremo probabilmente molta variabilità e nuove piogge, domenica in forma sparsa sui rilievi e a inizio settimana anche sulla restante parte di regione. Le temperature sono previste in calo da domenica fino a riportarsi su valori inferiori alle medie del periodo.

Le previsioni di Arpa Lombardia giorno per giorno:

Oggi, venerdì 28 giugno

Stando alle previsioni di Arpa Lombardia, oggi, stato del cielo: cielo in prevalenza sereno nella prima parte del giorno, dal pomeriggio transito di nubi alte ad opacizzare il cielo su buona parte della regione. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime in lieve e ulteriore aumento. Valori minimi in pianura tra 18-22 °C, massimi tra 29-33 °C. Zero termico: intorno a 4400 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli occidentali con brezze nelle valli. Altri fenomeni: disagio da calore forte sulla pianura meridionale, moderato altrove sulla pianura e nelle valli poste a bassa quota.

Lombardia, il meteo di venerdì 28 e sabato 29 giugno (mappa sito Arpa Lombardia)

Sabato 29 giugno

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, netto aumento delle nubi tra il pomeriggio e la sera fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: probabili dal tardo pomeriggio sotto forma di rovesci o temporali sulle province occidentali, specie a ridosso delle Prealpi. Temperature: minime e massime in ulteriore lieve aumento. Zero termico: intorno a 4500 metri, in calo dalla sera. Venti: in pianura deboli orientali; in montagna da deboli a moderati sud-occidentali in quota, a regime di brezza nelle valli. Altri fenomeni: disagio da calore da moderato a forte sulla pianura.

Domenica 30 giugno

Stato del cielo: condizioni di variabilità sull'intera regione, annuvolamenti più estesi e compatti sono attesi a ridosso di Alpi e Prealpi. Precipitazioni: probabili in forma sparsa su Alpi e Prealpi, possibile interessamento di parte della pianura. Temperature: minime e massime in diminuzione. Zero termico: intorno a 4200 metri. Venti: in pianura deboli occidentali; in montagna deboli o moderati sud-occidentali in quota, brezze nelle valli. Altri fenomeni: disagio da calore tra il debole e il moderato sulla pianura.

La mappa della Lombardia