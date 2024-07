Allarme caldo africano in Lombardia, temperature fino a 36 gradi e notti tropicali: come proteggersi

Continua l’ondata di caldo che sta colpendo la Lombardia da diversi giorni, portando temperature elevate e condizioni meteorologiche stabili. L’anticiclone africano Caronte è tornato sull'Italia e nei prossimi giorni infiammerà il clima delle nostre regioni. Per martedì 30 e mercoledì 31 luglio si toccheranno punte massime di 36 gradi Celsius, ma anche le notte saranno tutt’altro che facili da affrontare.

Notti infuocate

Oltre al caldo intenso di giorno si dovrà fare i conti anche con l’afa. Le masse d'aria caldissime dell’anticiclone Caronte, provenendo dal deserto del Sahara, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità che renderà il clima afoso, soprattutto di notte. Su moltissime città si avranno notti tropicali, con minime che potrebbero non scendere sotto i 23-24 gradi (o 26 in alcune città).

Meteo 30 luglio

In base alle previsioni di 3B Meteo e Arpa Lombardia, l’intera regione sperimenterà un caldo intenso, specialmente nelle zone di pianura. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 34-36 gradi in diverse località, come Monza e Varese, con minime tra 22 e 24 gradi. Anche a Milano e dintorni sarà una giornata calda e soleggiata con temperature che oscilleranno tra 24 e 33 gradi.

Meteo 31 luglio

Il caldo persisterà, con temperature che rimarranno elevate. Possibili temporali di calore potrebbero svilupparsi lungo le Alpi, portando un po’ di sollievo in queste aree​. I temporali di calore, noti anche come temporali convettivi, sono fenomeni meteorologici che si verificano d’estate quando l’atmosfera è calda e umida: si formano a causa del riscaldamento del suolo, che riscalda l’aria sovrastante, facendola salire rapidamente verso l’alto. Queste bolle, quando raggiungono una certa altezza, si espandono, si aggregano e iniziano a raffreddarsi formando una nube di vapore acqueo che poi ricade violentemente a terra sotto forma di temporali o grandinate.

Come proteggersi dal caldo

Idratazione: bere molta acqua durante il giorno è fondamentale per evitare la disidratazione. Evitare bevande alcoliche o troppo zuccherate.

Vestiti leggeri: indossare abiti leggeri e di colori chiari per riflettere il calore del sole e mantenere il corpo più fresco.

Evitare le ore calde: limitare le attività all'aperto durante le ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 17:00) per ridurre il rischio di colpi di calore.

Utilizzare protezione solare: applicare una crema solare ad alto fattore protettivo per proteggere la pelle dai raggi UV.

Aria condizionata: utilizzare ventilatori o aria condizionata per mantenere gli ambienti freschi. Se non disponibile, cercare rifugio in luoghi pubblici climatizzati come biblioteche o centri commerciali.