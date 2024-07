Allerta meteo in Lombardia, in arrivo temporali e grandine in pianura: ecco dove e quando

Dopo il caldo dei giorni scorsi, sulle pianure lombarde incombe l’ombra dei temporali. Il Centro monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) che durerà per le intere giornate di martedì 23 luglio e di mercoledì 24 luglio. Non si escludono grandinate. Il rischio riguarda le pianure centrali e orientali del territorio e in particolare le province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Mantova.

A Milano, il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Da maggio, ormai, la regione sta affrontando anomale ondate di maltempo, con gravi danni per le comunità ed costi esorbitanti per le casse pubbliche.

Consigli per prepararsi all’allerta

Le autorità consigliano di monitorare le previsioni meteo attraverso fonti affidabili come il sito di Regione Lombardia. Ecco alcune indicazioni: metti in sicurezza oggetti all’aperto che potrebbero essere spostati dal vento, come mobili da giardino; evita di parcheggiare l’auto sotto alberi o strutture instabili; prepara una torcia e scorte di emergenza in caso di interruzione della corrente; verifica i sistemi di drenaggio e pulisci grondaie e scarichi; se devi uscire, guida con prudenza e stai lontano da sottopassi e aree a rischio di allagamento.