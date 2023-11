Meteo, nuova allerta gialla a Milano dal pomeriggio di oggi venerdì 3 ottobre

Milano, 3 ottobre 2023 - Il sole è tornato a splendere da poche ore dopo una notte e una mattinata segnate da pioggia e vento portati dalla tempesta Ciaran che è già nuova allerta meteo a Milano.

Allerta gialla a Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 novembre, una nuova allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sul territorio di Milano. “Si raccomanda in caso di pioggia o vento di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

"I livelli del fiume Seveso – spiega l’assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli – sono scesi, stanno continuando la prova che sta andando bene con l'acqua di falda. In questi minuti è uscita un'altra allerta per domani, ora verificheremo come comportarci".

Eventi estremi

Da inizio anno a fine ottobre in Lombardia si sono verificati ben 61 eventi meteorologici estremi (+65% rispetto ai primi 10 mesi del 2022), 28 in Toscana (+27% rispetto ai primi ai primi 10 mesi del 2022) e 24 in Veneto (+41% rispetto ai primi ai primi 10 mesi del 2022) per un totale complessivo di 113 eventi meteo estremi. Sono le tre regioni più colpite in queste ore dalla tempesta Ciaran. È quanto denuncia Legambiente con i dati aggiornati dell'Osservatorio Città Clima.

Intanto l'onda di piena del Lambro è passata a Monza senza causare danni di rilievo. Lo ha reso noto il Comune. Il livello di "allerta" attivo da questa mattina si abbassa dunque a quello di "attenzione". Il Parco di Monza riaprirà per il solo traffico veicolare del viale Cavriga dalle 16.

Meteo Lombardia

Ma che tempo farà domani e nei prossimi giorni? Secondo Arpa Lombardia “un nuovo impulso perturbato atlantico determinerà precipitazioni diffuse nella serata di oggi e insistenti fino alla notte di domenica, cui faranno seguito ampie schiarite nel corso della mattinata. Per i primi giorni della prossima settimana persiste una blanda circolazione depressionaria in quota, ma senza effetti significativi al suolo con precipitazioni poco probabili o al più deboli sulla fascia di pianura”.

Sabato 4 novembre 2023

Al mattino aumento della nuvolosità a partire da ovest e da nord fino a ovunque nuvoloso o molto nuvoloso dal primo pomeriggio. Precipitazioni deboli diffuse nel pomeriggio, in intensificazione in serata. Neve oltre 1200-1400 metri. Temperature minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 13 e 15.

Domenica 5 novembre 2023

Nella notte ovunque nuvoloso, quindi dal mattino ampie schiarite su fascia di pianura e parte prealpina, nubi irregolari persistenti sui rilievi alpini più settentrionali. Precipitazioni diffuse nella notte da deboli a localmente moderate e più consistenti sulla parte orientale, in esaurimento ovunque dal primo mattino. Temperature minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 7 gradi, massime intorno a 16.

Lunedì 6 novembre 2023

Sereno ovunque fino al tardo pomeriggio, quindi aumento di velature e nubi basse a partire dai settori meridionali in estensione a tutta la Regione. Precipitazioni assenti o al più possibili isolati rovesci in serata sulla fascia di alta pianura. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie.

Martedì 7 novembre 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni possibili deboli sparse, più probabili martedì in pianura. Minime e massime e senza variazioni di rilievo in pianura. Ventilazione debole ovunque.