Elezioni comunali 2023 in provincia di Mantova, i comuni e i candidati sindaco

Mantova – In provincia di Mantova, il 14 e 15 maggio, andranno al voto cinque Comuni: Borgo Mantovano, Castel Goffredo, Ceresara, Rodigo e San Martino dall’Argine.

A Borgo Mantovano sono due le liste che scendono in campo: la lista ‘Insieme per Crescere’ con candidato sindaco Alberto Borsari, che è il primo cittadino uscente. E lista ‘Insieme per Borgo Mantovano’ con il candidato sindaco Pietro Poltronieri.

Due anche le liste a Castel Goffredo: lista ‘Centro destra Castellano’ a supporto del candidato sindaco di centrodestra Achille Prignaca e lista ‘Progetto civico Posenato Sindaco’ a supporto del candidato sindaco Alfredo Posenato, civico di area centrosinistra.

Sono due anche a Ceresara le liste in corsa per la poltrona di primo cittadino: lista ‘Passione civica’ candidato sindaco Francesco Guarneri e lista ‘Ceresara per tutti’ candidato sindaco Daniela Ghidini.

A Rodigo si presentato quattro liste. La prima è lista ‘Uniti’ per Rodigo, Rivalta e Fossato candidato sindaco Gianni Grassi, che è il primo cittadino uscente. Poi, c’è la lista ‘Noi per voi’ a supporto di Gianni Chizzoni, ex sindaco. E ancora, lista ‘Denominazione Comune’ candidato sindaco Maurizio Bulgarelli e infine lista ‘Guardiamo avanti’ candidato sindaco Alberto Ariotti.

Lista unica invece a San Martino dall’Argine: lista “Progetto comune” candidato sindaco Alessio Renoldi.