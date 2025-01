Yana Malaiko, il ricordo di papà a due anni dall’omicidio

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 19 gennaio 2025 - Due anni dopo. Con un video messaggio Oleksandr Malaiko ricorda l a figlia Yana, uccisa a 23 anni, la notte fra il 19 e il 20 gennaio del 2023, in un condominio a Castiglione delle Stiviere.

A sinistra, Yana Malaiko, a destra l'avvocato Angelo Lino Murtas (parte civile), Larysa Bodnari, nonna paterna di Yana, Olekasber Malaico, figlio di Larysa e padre di Yana

Oleksandr parla anche dell'attività di Y.A.N.A. (You Are Not Alone), l'associazione nata nel nome della figlia per contrastare la piaga dei femminicidi e sostenere tutte le donne in difficoltà.

Il 6 febbraio, davanti alla Corte d'Assise di Mantova, riprenderà il processo a Dumitru Stratan, l'ex fidanzato della giovane ucraina, imputato del suo omicidio e di occultamento di cadavere.