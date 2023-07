Yana Malaiko, l’appartamento dove venne massacrata riconsegnato alla sorella del suo assassino

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – I rilievi sono terminati, sono stati tolti i sigilli ed è stato riconsegnato a Cristina Stratan l’appartamento in piazzale Resistenza a Castiglione delle Stiviere dove Yana Malaiko, ha trascorso le ultime ore di un viaggio nella vita durato soltanto ventitré anni. Era il 20 gennaio di quest'anno.

Cristina è la sorella di Dumitru Stratan, 34 anni, moldavo, l’ex fidanzato di Yana, in carcere accusato di omicidio volontario premeditato della giovane ucraina e occultamento di cadavere. Sono state restituite alla famiglia Stratan anche due auto: una Mercedes SLK intestata alla madre di Dumitru e in uso a quest’ultimo e la Fiat 500 del moldavo, che in quei giorni l’aveva prestata alla sorella.