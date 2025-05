Il malore in disco e il possibile infarto. Choc per un 23enne

Sgomento e commozione per l’improvvisa scomparsa di un ragazzo di 23 anni, Manuel Calandrino. La tragedia si è consumata nella notte di sabato, mentre il giovane si trovava in un locale di Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Il giovane ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. Sotto choc familiari e amici del ragazzo, che era un grande appassionato di calcio e che giocava nella Nac Amatori Castellana, una squadra amatoriale del Mantovano.

E proprio con i compagni di squadra il ragazzo stava trascorrendo la serata: stando a quanto emerso Manuel stava ballando nella discoteca Madera Club quando, improvvisamente, si è accasciato. Inutili i soccorsi: avrebbe avuto un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta alle 4,30. Il magistrato ha disposto l’autopsia per far chiarezza sulle cause del decesso. Originario di Trapani, si era trasferito in Lombardia alcuni anni fa e aveva frequentato un istituto professionale del Bresciano. "Un bravo ragazzo, umile e gentile con tutti" lo ricordano sui social.