Poggio Rusco, fa pipì in strada: fermato dai carabinieri, li aggredisce a calci e pugni. Arrestato

Poggio Rusco, 6 maggio 2025 – Si è mangiato un sostanzioso kebab accompagnato da una birra. O forse più di una. Fatto sta che a un certo punto ha avuto bisogno di fare pipì ma ha pensato bene di urinare per strada.

L’ora era decisamente tarda, le 2.30 di notte tra sabato e domenica scorsa, ma per sua sfortuna in quel momento una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco, durante un servizio perlustrativo, è transitata proprio nella centralissima via Giuseppe Verdi.

A quel punto i militari decidono di controllare il soggetto che, da subito, si presenta poco collaborativo e verbalmente aggressivo. Per tale motivo viene richiesta un’altra pattuglia in ausilio, per procedere ad un controllo più accurato. Alla richiesta di fornire un documento di identità il soggetto, se inizialmente aveva usato un linguaggio non consono e molto oltraggioso nei confronti dei militari, iniziava a proferire frasi minacciose a loro indirizzo.

Non contento l’uomo ha prima cercato di sfilare il manganello di ordinanza ad un carabiniere, aggredendo successivamente i militari con calci e pugni. Il soggetto, un marocchino di 30 anni, veniva così immobilizzato e dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Lunedì mattina l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Mantova che, dopo aver convalidato l’arresto operato legittimamente dai carabinieri di Poggio Rusco, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria