Curtatone: pitone reale sorpreso nei terreni vicino a una ditta di calcestruzzi

Curtatone – Scorrazzava tranquillamente all’aperto. Un pitone reale, arrivato in zona molto probabilmente dopo essere fuggito da un’abitazione privata o da un rettilario, ha scelto per la sua passeggiata i terreni circostanti a un’azienda di calcestruzzi. La sua presenza non è passata inosservata a un gruppo di impiegati dell’azienda, usciti per la pausa pranzo.

I lavoratori hanno subito segnalato l’estraneo ai vigili del fuoco, arrivati tempestivamente sul posto insieme agli agenti della squadra di vigilanza ittico venatoria della Provincia. Sono stati loro a recuperare il pitone, ben attenti a non “irritarlo”. Il rettile è stato successivamente consegnato al centro recupero animali selvatici Loghino Bosco di Curtatone.

L’episodio è stato segnalato ai carabinieri forestali che ora stanno conducendo accertamenti per capire da dove l’animale provenisse e per riconsegnarlo al legittimo proprietario.