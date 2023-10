Milano, spunta un cinghiale in Darsena. Bloccato con una rete e sedato

Milano – Bloccato un cinghiale in Darsena. A intervenire, stamani, la polizia locale con i vigili del fuoco. A quanto si apprende, l'animale, nel Naviglio, era stato trascinato dalla corrente fino alla Darsena. Dopo essere uscito è stato bloccato con una rete in via Ludovico il Moro. Episodi simili sono già accaduti in passato, dalle zone di campagna. I cinghiali finiscono nel Naviglio e non riescono a risalire per effetto della corrente. Sul posto è in arrivo la Polizia Provinciale competente per materia. Una volta arrivato il veterinario, l’animale è stato sedato.

L'animale bloccato e sedato