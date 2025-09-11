Picchia e cerca di soffocare la compagna incinta su un treno regionale: arrestato 27enne

Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Mantova
CronacaPicchia e cerca di soffocare la compagna incinta su un treno regionale: arrestato 27enne
11 set 2025
REDAZIONE MANTOVA
Dopo la violenza la coppia è scesa alla stazione di Poggio Rusco dove la ragazza, nuovamente aggredita, è stata salvata dai carabinieri

La ragazza è stata salvata dai carabinieri di Mantova (Foto d'archivio)

Poggio Rusco (Mantova), 11 settembre 2025 - Schiaffi e mani al collo per cercare di soffocare la compagna incinta. Il tutto sul treno regionale Bologna-Bolzano.

È stato il capotreno il primo ad avvertire il 112, segnalando l'accaduto e raccontando che la coppia era scesa nella stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, dove i i due hanno ripreso a litigare.

A quel punto un passante, allarmato dalle urla della ragazza, ha allertato anche lui i carabinieri. che giunti sul posto hanno faticosamente separato la coppia.

La vittima, una 25enne residente in provincia di Treviso, in forte stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere incinta e di essere stata aggredita dal compagno a bordo del treno. Con la maglietta strappata ed evidenti segni delle percosse subite su collo, gambe e altre parti del corpo, la donna è stata trasportata in ambulanza dall'ospedale civile di Borgo Mantovano.

Il compagno, un 27enne marocchino senza fissa dimora, è stato accompagnato alla stazione carabinieri di Poggio Rusco e arrestato per maltrattamenti e lesioni personali.

