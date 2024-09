Decine di messaggi e pedinamenti poi la violenza sessuale: arrestato 50enne a Mantova. Era diventato l’incubo della ex

Mantova – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio (Mantova) in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Mantova per violenza sessuale e atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dai militari in un'occasione il 50enne avrebbe costretto la donna a subire un rapporto sessuale.

A seguito della rottura del fidanzamento - hanno ricostruito i carabinieri - l'uomo aveva iniziato ad inviare alla sua ex ragazza numerosi messaggi telefonici, alcuni dei quali con minacce, da diverse utenze telefoniche per non essere individuato. Poi con pedinamenti, stazionamenti sotto l'abitazione della donna con tentativi di entrarci, Nella denuncia presentata dalla vittima alla Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio, anche un episodio di violenza sessuale in quanto la donna era stata obbligata, in una occasione, a subire un rapporto sessuale. L'uomo è ora nella Casa Circondariale di Mantova.