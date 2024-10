In azione il cane antidroga Gina: a Borgo Mantovano individua due spacciatori

Gonzaga (Mantova), 16 ottobre 2024 – I carabinieri di Gonzaga assieme al fidato cane antidroga Gina sono entrati in azione venerdì sera 25 ottobre per un servizio di controllo straordinario del territorio a Borgo Mantovano, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona nonché in materia di sostanze stupefacenti assieme ai carabinieri del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (Bergamo). Nel corso del servizio i militari hanno segnalato due giovani stranieri alla Prefettura di Mantova, perché trovati in possesso di un grammo e mezzo di stupefacenti, e il secondo trovato in possesso di un involucro contenente residui di hascisc.

È stato il preludio a una più ampia operazione di controllo del territorio su tutta la provincia e lungo le arterie principali di comunicazione, dove sono stati messi in atto diversi posti di controllo per verificare il tasso alcolemico dei conducenti. Controlli anche in anche cinque esercizi pubblici, dove si è proceduto all’identificazione degli avventori e verificando il rispettare delle previste normative riguardanti la somministrazione delle bevande alcoliche, soprattutto ai minori. Nel corso del servizio, sono stati controllati 40 veicoli e identificate 45 persone.