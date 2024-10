Mantova, droga, armi e cibo senza etichette: carabinieri e Nas passano la provincia al setaccio

Mantova, 12 ottobre 2024 – Sono stati sequestrati 25 chili di prodotti alimentari privi di ogni riferimento alla tracciabilità con tanto di multa di 2mila euro e sospensione dell’attività per il negozio. È stato anche arrestato un 70enne, residente nell’hinterland, già destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Venezia: il pensionato doveva scontare la pena di 9 anni di detenzione per i reati di truffa, omessi versamenti di Iva e appropriazione indebita continuata. Sono solo alcune delle attività del servizio straordinario, effettuato dai carabinieri della Compagnia di Mantova, su disposizione e coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Mantova. Un pattugliamento mirato su tutto il territorio provinciale, per prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e per controllare gli stranieri irregolari, soprattutto nei pressi della zona compresa tra i Giardini Nuvolari e l’area commerciale Esselunga. I controlli hanno riguardato anche esercizi pubblici con ausilio di militari del N.A.S. di Cremona e N.I.L. di Mantova, oltre al supporto degli agenti della polizia locale di Mantova.

Durante il pattugliamento i carabinieri hanno identificato 45 persone: 5 di loro, di età compresa tra i 28 e i 40 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà. Uno è stato beccato mentre stava cedendo una dose, tentando di scappare alla vista dei militari e cercando maldestramente di liberarsi di un involucro che conteneva 0,64 grammi di hashish. Il secondo pusher, dopo la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4,62 grammi di droga, sempre hashish, e di una sigaretta artigianale con tracce della stessa sostanza. In casa l’uomo nascondeva anche una cartuccia calibro 7,65, non denunciata: così, si è beccato una denuncia anche per detenzione abusiva di armi e munizioni. Infine, nei guai è finito un 34enne straniero per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio italiano. Nel corso delle operazioni è stata anche ritirata una patente di guida: al volante è stato trovato un uomo con tasso alcolemico superiore a 1,36 grammi.