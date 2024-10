Mantova osservata speciale: servizi speciali antidroga in tutta la provincia

Curtatone (Mantova), 14 ottobre 2024 – Weekend di lavoro intenso per i carabinieri della provincia di Mantova, impegnati in servizi straordinari per il controllo del territorio, soprattutto delle periferie, e per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni a Curtatone

Lo fermano per droga e poi a casa gli trovano delle munizioni, detenute abusivamente. Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Curtatone hanno beccato un 56enne italiano, che nascondeva in tasca 5 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo ha fatto scoprire altro ai militari. In casa, infatti, è stata ritrovata una cartuccia inesplosa calibro 7,65, detenuta illegalmente. Il 56enne, oltre alla segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti. Sempre a Curtatone, un 60enne girava in auto con due coltelli di 11 e 12 centimetri. L’uomo, uno straniero residente in provincia, è stato denunciato a piede libero dai militari, durante un pattugliamento straordinario. Si tratta di uno straniero, che ora dovrà rispondere delle accuse di porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio.

I controlli nelle zone dei giovani

Sabato e domenica 12 e 13 ottobre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, insieme agli equipaggi delle Stazioni della Compagnia, hanno svolto un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza stradale con un focus nelle aree urbane. Il servizio di controllo del territorio ha visto impegnati 10 militari. Nel weekend sono stati controllati 19 veicoli, identificate 64 persone e ispezionati 3 esercizi pubblici. Un 42nne è stato sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico di 1,05 g/l: patente ritirata e segnalazione alla Prefettura. Durante un controllo in un parco ad Ostiglia, i carabinieri hanno sequestrato 7 grammi di hashish e 3 spinelli già confezionati, scovati nei luoghi frequentati da ragazzi. Un altro ventenne è stato beccato con uno spinello e una dose di cocaina. Infine, è stato denunciato un 39nne straniero, che aveva sulle spalle un provvedimento di espulsione.