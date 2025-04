Gratta e Vinci da sogno: 2 milioni di euro a Erba con una giocata da 10 euro. A Giussano vinti 500mila

Due importanti vincite al Gratta e Vinci sono state registrate in Lombardia: 2 milioni di euro a Erba, in provincia di Como, e 500.000 euro a Giussano, nel Monzese, con i biglietti Super Numerissimi e Ultra Numerissimi. I tagliandi vincenti sono stati acquistati, rispettivamente, in corso Bartesaghi, a Erba (Como), e in via Prealpi 41, a Giussano (Monza Brianza).

Vincite record col gratta e vinci in Lombardia

I biglietti speciali fortunati

Il biglietto “Super Numerissimi”, dal costo di 10 euro, offre due modalità di gioco:

Gioco 1: si grattano i Numeri Vincenti, compresi quattro numeri bonus contrassegnati dalle scritte “Bonus x2” e “Bonus x5”. Se si completano i numeri all’interno di una delle giocate, si vince il premio indicato. Se uno dei numeri completati coincide con un bonus, il premio viene moltiplicato.

Gioco 2: si vince trovando due importi uguali.

Tra i premi disponibili ci sono importi da 10 a 2.000.000 di euro, passando per fasce intermedie come 100, 1.000, 10.000 o 100.000 euro. Le probabilità di vincita di un importo superiore al prezzo del biglietto sono di 1 ogni 7,69 tagliandi.

Il biglietto “Ultra Numerissimi” costa 20 euro e prevede:

Una serie di giocate dove bisogna grattare i numeri vincenti e abbinarli nelle varie sezioni. Ogni giocata ha un proprio moltiplicatore (da x1 a x5) che aumenta il valore del premio.

È presente anche un Gioco Bonus, in cui si vince un premio fisso se si trova il simbolo “Stella” sotto determinati importi. Il premio massimo è pari a 500.000 euro, con numerose fasce intermedie.