Gonzaga, i carabinieri ridanno parola e udito a 4 mendicanti e le arrestano per tentata truffa

Gonzaga (Mantova), 2 aprile 2025 – Miracolo dei carabinieri della stazione di Gonzaga, probabilmente assistiti dal futuro beato Salvo D’Acquisto, che da quanto viene riferito dai vertici del Comando provinciale di Mantova sarebbero riusciti a restituire l’udito e la parola a quattro ragazze apparentemente sordomute. Si erano introdotte all’interno dei padiglioni della Fiera dell’elettronica presente a Gonzaga nello scorso week end e, con tanto di cartello esplicativo, asserivano di essere sordomute.

La tecnica

Con questo stratagemma il gruppetto era riuscito a far commuovere le persone, di fatto raggirandole, facendosi consegnare delle donazioni in denaro da destinare a un inesistente centro di aiuto per minori sordomuti. A smascherare il gruppetto truffaldino sono stati i carabinieri di Gonzaga, presenti all’interno dei padiglioni dell’importante Fiera millenaria.

Scatta l’allarme

I militari erano stati informati dalla direzione dell’ente Fiera circa la presenza di alcune ragazze intente all’accattonaggio. I militari intervenuti hanno di fatto compiuto un miracolo: hanno ridato la voce e l’udito ad una 21enne, ad una 18enne, a una 24enne e ad una 17enne, tutte di etnia romena, in Italia senza fissa dimora. Il quartetto miracolato dovrà però rispondere alla giustizia italiana: sono ritenute responsabili, in ipotesi accusatoria, dei reati di truffa ed accattonaggio. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.