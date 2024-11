Donna picchiata dal marito ubriaco chiama i carabinieri e lui aggredisce anche loro: arrestato

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie. Con queste accuse un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bozzolo, in provincia di Mantova. A intervenire nell’abitazione sono stati i carabinieri, che la donna è riuscita miracolosamente a chiamare mentre stava subendo violenze.

Arrivati sul posto, i militari hanno provato inutilmente a sedare la lite, ma l’uomo prima li ha insultati, poi gli ha aggrediti: a quel punto lo hanno immobilizzato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima ha poi querelato il marito per le botte e le angherie subite: portata al pronto soccorso, aveva diverse lesioni giudicate guaribili in 21 giorni di prognosi. Il quarantesettenne è stato trasportato nel carcere di Mantova in attesa di procedimento giudiziario.