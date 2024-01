Coltello nascosto nell’asta della bandiera: “daspati” padre e figlio ultrà del Mantova in trasferta a Padova

Mantova – I poliziotti della Digos della Questura di Padova hanno notificato a tre tifosi mantovani di 51, 43 e 17 anni il provvedimento di Daspo disposto dal questore Marco Odorisio, della durata di 5 e 3 anni per un episodio verificatosi lunedì scorso in occasione dell'incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro, tra il Calcio Padova e il Mantova 1911, quando i tre tifosi ospiti hanno tentato di accedere all'impianto sportivo con un pugnale occultato nell'asta di una bandiera.

In particolare, nel corso dei controlli effettuati durante le fasi di accesso nel settore curva nord-ospiti degli oltre 1.200 sostenitori mantovani, i poliziotti della questura e gli stewards impegnati nelle operazioni di filtraggio, si sono insospettiti quando un ragazzino in possesso di una bandiere con asta, accompagnato da un adulto, ha consegnato agli agenti, per la verifica, una bandiera con un pugnale occultato nell'asta. L'arma bianca si estraeva svitandola dalla base del sostegno del vessillo mantovano, e aveva una lunghezza di 23 cm con una lama a doppio filo della lunghezza di 9 cm.

Il ragazzo, 17enne, e' stato fermato e identificato, come il 51enne che, al momento del controllo, era in sua compagnia e il padre del giovane, 43enne, il quale aveva poco prima fatto accesso all'interno dello stadio. Personale della Digos si e' pertanto immediatamente attivato al fine di effettuare ogni necessario accertamento, riscontrando come il terzetto fosse giunto da Mantova a bordo di uno dei pulmann della tifoseria organizzata.