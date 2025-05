Desenzano Del Garda (Brescia), 29 maggio 2025 – Un ragazzo di 16 anni di Desenzano del Garda, Samuele, da una settimana non da notizie di sé. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Desenzano Lo si cerca da mercoledì 21 maggio, quando lo studente del Cfp di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova non ha fatto ritorno a casa. Da allora, nessuna traccia, nessuna comunicazione con familiari o amici.

Le indagini hanno rilevato che il suo smartphone ha agganciato celle telefoniche nella zona di Desenzanino e in stazione. Da quel momento però Samuele è letteralmente sparito.

Le autorità propendono per un allontanamento volontario, ma la sua minore età ha immediatamente attivato le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Samuele ha un tatuaggio che racconta una perdita per lui gravissima, quella della mamma. Sul suo braccio è inciso il nome "Alba", scritto in corsivo, un tributo alla donna scomparsa circa un anno fa.

La comunità desenzanese, unitamente a quella di Castiglione delle Stiviere, dove il ragazzo era pure conosciuto, trattiene il fiato, sperando che quel tatuaggio, un legame indelebile con mamma Alba, possa essere un segno riconoscibile per riportarlo a casa.

Intanto i carabinieri sono al lavoro per verificare eventuali altri spostamenti del ragazzo. Se qualcuno avesse notizie può rivolgersi alla caserma di Desenzano.