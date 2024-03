Curtatone: 67 panetti di hashish e kit dello spacciatore in casa, scatta l’arresto

Curtatone, 12 marzo 2024 – Il kit del perfetto spacciatore in casa. I carabinieri di Curtatone hanno arrestato un 48enne, accusato di spaccio di stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo, durante una perquisizione, sono stati trovati circa due chili e mezzo di hashish, suddivisi in 67 panetti di varie forme.

I militari dell’Arma hanno recuperato anche 650 grammi di infiorescenze di marijuana, oltre a due coltelli sporchi di sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo, dopo l’arresto, è stato portato in carcere a Mantova. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.