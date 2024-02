Mantova: catturato con il drone cane lupo cecoslovacco fuggito da una casa privata

Marcaria, 28 febbraio 2024 – Scorrazzava nelle vicinanze di abitazioni, in particolare a Marcaria, paese del Mantovano lungo il corso dell’Oglio. Non aveva un fare particolarmente minaccioso ma le sue fattezze, in particolare sui social, avevano portato i cittadini ad allarmarsi per la presenza di un lupo nelle campagne, con tutto il corollario di timori per l'incolumità del bestiame custodito in recinti e stalle.

Il cane lupo cecoslovacco

Si trattava, invece, di un cane lupo cecoslovacco, fuggito una decina di giorni fa da una casa di Leno, nel Bresciano, e arrivato, nel suo girovagare, nella provincia di Mantova. Diversi sono stati gli avvistamenti dell’animale: a Marcara, a San Martino dall’Argine e a Campitello in particolare. L’ansia di brutti incontri è progressivamente aumentata: la notizia della cattura del quattro zampe è destinata, quindi, a far tirare un sospiro di sollievo a molte delle persone residenti in zona.

L’operazione

Ieri, infatti, gli agenti della polizia provinciale, alla presenza del proprietario che da giorni cercava di recuperarlo e con il fondamentale supporto di veterinari ATS e di un professionista dotato di drone, sono riusciti a catturare il cane lupo cecoslovacco, specie con dimensioni e mantello molto simili a quelle del predatore selvatico. Non senza qualche difficoltà, vista la naturale diffidenza del cane che rischiava di inselvatichirsi ogni giorno in più che restava in libertà.

“Tutto questo è anche il frutto e il risultato che ci aspettavamo con l’istituzione del corpo di Polizia provinciale – sottolinea il vice presidente della Provincia Massimiliano Gazzani – Si raggiunge quello che avevamo preannunciato per la sicurezza e incolumità pubblica. È uno dei tanti risultati conseguiti con l’istituzione della Polizia Provinciale che, in questo ambito, sta dando supporto agli ATC e alle associazioni venatorie”. Il cane, recuperato in buone condizioni, è stato riconsegnato al proprietario.