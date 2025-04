Ubriaco tempesta di schiaffi e pugni la moglie: salvata dai passanti. Poi l’uomo se la prende anche con i carabinieri

Mantova, 28 aprile 2025 – Ubriaco si accanisce con schiaffi e pugni contro la moglie 53enne, le fratture zigomo e naso, per poi venire arrestato dai carabinieri. È successo lo scorso sabato pomeriggio a Viadana, in provincia di Mantova. Un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica ha aggredito la moglie, alcuni passanti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri oltre un'ambulanza. All'arrivo dei soccorsi la donna, una 53nne, aveva il viso pieno di sangue ed è stata trasportata presso l'ospedale di Casalmaggiore con una prognosi di 30 giorni.

Il 55enne all'arrivo dei carabinieri aveva ancora un cacciavite in mano, opponendo poi resistenza nei confronti dei militari intervenuti per sedare la lite, aggredendoli con calci e pugni. Due militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, riportando entrambi 10 giorni di prognosi. L'uomo stato arrestato per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché maltrattamenti contro familiare e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.