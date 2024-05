Cade il Mantova: è 2-1 per il Cesena

Il Mantova lotta sino alla fine, ma si deve arrendere (1-2) al Cesena che, grazie ad un gol in pieno recupero di Shpendi, fa sua la prima gara della Supercoppa di serie C. A questo punto i virgiliani chiuderanno la stagione domenica 12 in casa della Juve Stabia, che poi la domenica seguente si recherà al Manuzzi per giocarsi l’ambito trofeo.

La gara si sblocca al 18’ della ripresa con Corazza che trasforma (per due volte) il rigore che infrange l’equilibro. La squadra di Possanzini però è viva e al 38’ Debenedetti firma il pareggio, ma al 3’ di recupero Shpendi insacca il definitivo vantaggio bianconero che la traversa di Redolfi non riesce a cancellare. L.M.