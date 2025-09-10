Borgo Mantovano, donati alla Onlus i beni sequestrati al pusher. “Questo è il cuore dei carabinieri”

Mantova, 10 settembre 2025 – Era l’ottobre 2024 quando i carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, durante un’operazione di Polizia effettuata all’interno di una abitazione a Serravalle a Po, rinvenivano della droga.

Nell’occasione un soggetto di nazionalità marocchina, era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase di perquisizione domiciliare i carabinieri di Borgo Mantovano rinvenivano e sequestravano numeroso materiale tra cui valigie, borsoni, capi di abbigliamento, elettrodomestici, televisori, scarpe e prodotti per la persona, materiale che lo stesso pusher aveva rubato in precedenza.

Parte della refurtiva veniva riconsegnata ai legittimi proprietari, ma molto altro materiale invece non era stato riconsegnato poiché era stato impossibile risalire al legittimo proprietario. Solitamente il materiale oggetto di sequestro, su specifico provvedimento dell’Autorità Giudiziaria viene distrutto.

La richiesta

I Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, nelle scorse settimane, hanno inoltrato specifica richiesta alla Magistratura mantovana, affinché valutasse l’ipotesi di donare ad una Onlus il materiale rivenuto, tra l’altro nuovo. Una volta ricevuta l’autorizzazione, i militari hanno individuato una Associazione alla quale donare il materiale rimasto in loro custodia.

La donazione

Nel pomeriggio dell’8 settembre, nella caserma dei Carabinieri di Borgo Mantovano, alla presenza del sindaco Alberto Borsari e del comandante della Stazione, maresciallo ordinario Luigi Gaglione, ha formalmente consegnato alla Presidente dell’associazione San Benedetto Onlus (con sede legale a San Benedetto Po e sede operativa a Quistello), Lia Formigoni, numerosi capi d’abbigliamento, svariati elettrodomestici e televisori e prodotti per la persona.

"Non è da tutti pensare di donare oggetti e materiale, tra l’altro nuovo, ad una Associazione che aiuta i poveri ed i bisognosi”, ha spiegato Formigoni.

Il sindaco

Il sindaco Borsari si è complimentato con l’Arma dei Carabinieri di Borgo Mantovano, “persone che sotto la divisa hanno un cuore grande” ha riferito durante la cerimonia di consegna del materiale all’Associazione. Ha aggiunto inoltre che “’’Arma si distingue ancora una volta per l’umanità e la vicinanza alla nostra popolazione”.

L’associazione

L’associazione San Benedetto Onlus, legata alla Caritas Diocesana, ha sedi di ascolto a Quistello, Poggio Rusco e Moglia e sostiene le famiglie in difficoltà e che è composta solamente da volontari che hanno come “mission” l’aiuto al prossimo.