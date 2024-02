Porto Mantovano: sequestrate due tartarughe, denunciato l’allevatore

Porto Mantovano, 20 febbraio 2024 – Quella specie potrebbe mettere a rischio l’incolumità degli altri animali e l’intero ecosistema. E quindi qui non possono stare. E meno che meno essere allevate, dettaglio che aumenta il rischio di proliferazione.

I carabinieri di Mantova, insieme ai colleghi del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Mantova della provincia, hanno scoperto a Porto Mantovano un allevamento con due esemplari di tartaruga palustre americana, rettili della specie “trachemys scripta spp”. Misurano 27 centimetri e sono classificati come animali alloctoni invasivi all’interno dell’elenco compreso nel decreto legislativo 230/2017, che contiene le norme per prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche.

L’uomo che le curava, un cinese del 1985, non ha saputo indicarne la provenienza. È stato denunciato con l'accusa di aver allevato animali alloctoni; le tartarughe sequestrate, sono state lasciate in custodia allo stesso proprietario, in attesa di un’adeguata collocazione.