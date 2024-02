Bracconieri e peste suina. Centinaia di interventi con 32 agenti in servizio

Si chiude con 63 accertamenti di natura penale, 286 amministrativi, il sequestro di 420 mezzi vietati (tra trappole sep, archetti, reti e lacci) e di 227 esemplari di avifauna protetta l’attività della polizia provinciale nella stagione venatoria. "La provincia di Brescia – ricorda il comandante Dario Saleri – è da sempre quella col maggior numero di cacciatori. I nostri 32 agenti hanno tra gli obiettivi principali la lotta al bracconaggio".

La piccola avifauna resta la vittima principale dei bracconieri, ma si assiste anche alla crescita di un bracconaggio più difficoltoso da perseguire, quello sugli ungulati, che si sviluppa su territorio montano. Nel 2023 gli agenti della polizia provinciale hanno recuperato 6 ungulati: 2 cervi, 2 caprioli, 1 camoscio e 1 cinghiale. Ci sono poi tutte le attività sulla pesca: 197 le contestazioni di verbali amministrativi sui 3 laghi. "Abbiamo 32 agenti su 3 laghi, tra cui il Garda, il più grande d’Italia. Abbiamo svolto l’attività con buoni risultati, nonostante le difficoltà".

Secondo il consigliere provinciale con delega alla caccia, Daniele Mannatrizio, il bilancio è positivo per il numero di controlli e i risultati. "C’è stato un clima collaborativo con le associazioni dei cacciatori, riuscendo a far emergere le irregolarità".

In aumento il recupero degli animali selvatici in difficoltà, 1.516 in un anno: pochi giorni fa, il salvataggio di un’aquila.

Altro fronte che vede impegnata la polizia provinciale è l’attuazione del piano sanitario nazionale e regionale per evitare il diffondersi della Psa. "L’embargo delle merci in caso di contaminazione – ha sottolineato l’assessore regionale alla Caccia, Alessandro Beduschi – non riusciremmo a sostenerlo. Per questo è fondamentale il coordinamento per arginare questa piaga, in un territorio che, tra Brescia, Cremona e Mantova, conta 5 milioni di suini, che sono all’apice delle nostre Dop".

Federica Pacella