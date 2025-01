Miriana D’Agostino e Sofia Derivi in semifinale: chi sarà la nuova velina bionda di Striscia la notizia?

Milano, 28 gennaio 2025 – Ormai ci siamo, manca davvero poco: chi sarà la nuova velina bionda di Striscia la notizia?

Dopo varie selezioni, sono rimaste in quattro a sfidarsi sul bancone più famoso d’Italia e due sono lombarde: nelle puntate di oggi, martedì 28, e domani, mercoledì 29 gennaio, si svolgeranno le semifinali che eleggeranno la vincitrice, che farà coppia con la mora Beatrice Coari fino al termine della stagione.

A contendersi la corona Miriana D’Agostino da Vimercate, in provincia di Monza-Brianza; Simona Frascaria da San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia; Sofia Derivi da Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza; e Nausica Marasca da Campobasso.

Gli spettatori potranno votare da casa la candidata preferita: chi vincerà la semifinale accederà alla finalissima di giovedì 30 gennaio, in cui sarà proclamata la nuova Velina bionda, la prima nella storia del tg satirico di Antonio Ricci a essere eletta direttamente dal pubblico.

Miriana D’Agostino

Miriana D’Agostino ha 24 anni e arriva ad Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La giovane studia recitazione e lavora come modella. Per la verità nasce come mora, ma per esigenze di scena si è trasformata in una bionda dall’aspetto molto naturale grazie al parrucchiere monzese Stefano Conte. Con lui ha preso parte a numerosi set fotografici e ha partecipato ad alcuni show dedicati agli hair stylist anche al Lido di Venezia.

Dopo i primi trionfi nelle selezioni di Striscia la notizia ha fatto incetta di follower sul suo profilo Instagram: circa mille nel giro di un’ora. Attualmente ne conta 4841, ma sono destinati a crescere.

Sofia Derivi

Sofia Derivi ha 20 anni e arriva da Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. È iscritta alla facoltà di Scienze motorie all’Università Cattolica di Milano, ma da tre anni frequenta anche la Ms Dance Factory di Rho. Ama da sempre ballare e vorrebbe vivere di questo, magari anche dedicandosi all’insegnamento: per 14 anni ha praticato danza classica anche se predilige quella moderna.