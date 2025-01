Roby Facchinetti elogia Giovanni Storti e il suo impegno per l’ambiente: “Un uomo autentico”. Cosa fa oggi l’attore di Aldo, Giovanni e Giacomo

Bergamo, 31 gennaio 2025 – Nel loro mondo sono entrambi due miti. Roby Facchinetti per la sua musica e per le canzoni capolavoro della sua lunga storia con i Pooh, Giovanni Storti per film e sketch intramontabili per il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I due big dello spettacolo si sono incontrati e il cantante ha voluto postare sui social una foto che li vede insieme, accompagnando lo scatto con un messaggio: “Un incontro speciale con Giovanni Storti – ha scritto Roby su Instagram -. Che piacere ho provato nell’aver conosciuto Giovanni Storti. Insieme ad Aldo e Giacomo ha creato un trio che ha rivoluzionato la comicità italiana, costruendo una vera comunità di fan. Il loro umorismo, fatto di gag iconiche, e personaggi memorabili, ha accompagnato intere generazioni, lasciando un segno indelebile nella cultura popolare”.

Ma – come ben sa chi segue Giovanni Storti sui social – l’attore negli ultimi anni ha affiancato la sua passione per lo spettacolo a un’attenzione a 360 gradi per l’ambiente, impegnandosi in prima persona per la tutela del territorio e per uno stile di vita più sostenibile. Di fatto Giovanni Storti è diventato un vero e proprio influencer sul tema, con un grosso seguito anche tra i giovanissimi: “A Milano giro sempre in bici, se non devo trasportare qualcosa” ha raccontato di recente ospite di “Passa dal Bsmt”, il podcast di Gianluca Gazzoli, spiegando le origini di questo interesse. “Sin da piccolo ho sempre frequentato molto la montagna con la mia famiglia e ho sempre avuto interesse per la natura – ha spiegato –. Poi ho iniziato a documentarmi, a leggere libri sull’argomento”.

"Giovanni è molto più di un comico – ha infatti ricordato Roby Facchinetti -. Il suo amore per la natura lo ha portato a creare una “food forest” in Piemonte, promuovendo un rapporto più sostenibile con l’ambiente. Appassionato di sport, è anche maratoneta e praticante di tai chi, dimostrando un equilibrio tra arte, natura e benessere. Un grande artista e un uomo autentico. Complimenti Giovanni, sei un grande” ha scritto entusiasta l’artista bergamasco.