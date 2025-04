Omar Pedrini dimesso dopo un mese in ospedale: “Il giorno più bello”. Poi ringrazia medici e infermieri

Milano, 13 aprile 2025 – “Il giorno più bello”. È così che inizia il post sul profilo Instagram del cantautore e chitarrista Omar Pedrini, nel quale comunica ai suoi follower che è stato dimesso dall'ospedale Fornaroli di Magenta, dopo l’ultimo intervento chirurgico al cuore, lo scorso 19 marzo. Un’operazione che sulla carta avrebbe dovuto essere semplice, ma che a seguito di alcune complicazioni ha costretto i medici a indurre il coma farmacologico all’ex leader dei Timoria per quattro giorni. Pedrini da anni combatte contro problemi cardiaci ed è stato più volte operato (il primo intervento d’urgenza è stato nel 2004, ndr).

“È stato un Pit Stop più lungo del solito ma siamo arrivati al traguardo prefissato. Grazie per la professionalità che ho riscontrato qui all’ospedale Fornaroli di Magenta MI, eccellenza sanitaria. Finalmente oggi (il 12 aprile, ndr) è arrivato il giorno più bello, vengo dimesso e, come sempre torno a casa più ricco e consapevole delle priorità nella vita”, scrive il cantante bresciano sui social.

Poi, si rivolge alle persone che si sono prese cura di lui nelle ultime settimane e ricorda quello che fanno ogni giorno, nonostante le numerose difficoltà che sono costrette ad affrontare: “Desidero in primis ringraziare anche per l’umanità e l’empatia che si è creata tra di noi, pazienti e Medici, Infermieri, Operatori sanitari della sanità pubblica, spesso sottovalutati se non drammaticamente oggetto di ingiurie o addirittura di violenze (abbiamo forse già dimenticato la “lezione” del Covid?) ma voglio ricordare che i nostri supereroi sono ancora qui e spesso lo fanno per vocazione e per amore. E non fuggono all’estero. Teniamoli cari, anzi premiamoli per questo”.

Il post Instagram di Omar Pedrini, giorno delle dimissioni dall'ospedale Fornaroli di Magenta

E via con i ringraziamenti: "Un gigantesco grazie all'esimio dottor Camillo Bertoglio direttore della Chirurgia generale e del suo staff, tra i quali il dottor Umberto Rivolta, dottoressa Gisella Barone e dottor Samuele Colombo. Inoltre la dottoressa Federica Del Coco con la dottoressa Paola Dinuzzi del reparto di Rianimazione e Terapia intensiva, un abbraccio spirituale al dottor direttore Carlo Capra (Om mani padme om) e al suo staff a me vicino nel momento dell'imprevisto e al dottor Gianfranco Ghiselli, rock 'n roll. Per la Cardiologia e l'Unità coronarica grazie alla direttrice dottoressa Alessandra Russo e al dottor Giovanni Maggi con il dottor Francesco Negro. Per il blocco operatorio la mia gratitudine al responsabile dottor Giancarlo Razionale con l’anestesista ormai amica dottoressa Anna Ghizzoni”.

Dal cantante è infine giunto un ringraziamento anche per la “Dea di Magenta-Abbiategrasso con il dottor Massimo Dello Russo e per le caposala Chiara Martina, Annamaria Noè, Paola Lampugnani e Rosa Passiatore”.

Infine, Pedrini ha concluso: “Mi scuso e ringrazio chi avessi dimenticato in questo mio post, un enorme grazie al direttore generale di Asst Ovest Milanese dott Francesco Laurelli e ai medici che da lontano mi hanno assistito e rassicurato dottor Domenico Scalia di Padova e al dottor Giorgio Gianpaoli di Brescia e a Regione Lombardia. Grazie a voi tutti del vostro affetto”.

Numerosi i cuoricini al post. Tra i primi, quello della cantante Dolcenera, di Jovanotti e di Saturnino. Poi, Mara Venier, Romina Mondello e Barbara Pedrotti. Ma anche tanti fan, che si sono mostrati entusiasti alla notizia: “Guerriero sempre e in ogni dove”; “La tua forza e il tuo sorriso sono un esempio per tutti noi” e “Torna più forte di prima” sono solo alcuni dei messaggi lasciati sulla bacheca Instagram dell’artista.