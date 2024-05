Greta Orsingher, chi è la fidanzata di Lazza: età, lavoro, Uomini e Donne e Instagram

Milano, 12 maggio 2025 – Lazza, rapper milanese di 29 anni, diventerà papà tra qualche mese. La sua fidanzata, Greta Orsingher, è in dolce attesa e la coppia ha voluto condividere coi propri amici e fan su Instagram la lieta notizia oggi, domenica 12 maggio. Ma chi è la compagna del cantante? E com’è nata la loro storia d’amore?

Lazza e la fidanzata Greta Orsingher annunciano di aspettare un figlio (Post Instagram)

Greta Orsingher ha 25 anni ed è nata a San Diego. Poi si è trasferita a Milano, dove ha frequentato l'Università Iulm, studiando Comunicazione, Media e Pubblicità. Lavora come modella e influencer.

Greta è apparsa anche in tv. Nel 2017 ha partecipato come corteggiatrice di Marco Cartasegna a ‘Uomini e Donne’, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. E, tra il 2012 e il 2013, è stata tra i concorrenti de ‘La Scimmia’, reality show condotto da Giulia Bevilacqua e Niccolò Torielli su Italia 1 e Canale 5.

Greta Orsingher (Foto Instagram)

Stando al gossip, Greta Orsingher avrebbe avuto una breve relazione con Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferrragni. Nel 2016, i due si sarebbero frequentati per un periodo e sarebbero stati paparazzati insieme durante una vacanza alle Baleari, tra baci, abbracci e coccole.

Oggi Greta è invece fidanzata con Lazza. Le prime indiscrezioni su una possibile frequentazione tra i due erano arrivate lo scorso gennaio, quando la rivista ‘Diva e Donna’ aveva pubblicato delle fotografie che ritraevano proprio il cantante in un ristorante di St. Moritz in compagnia della 25enne. I fan si erano poi accorti che Lazza era stato visto indossare un grembiule personalizzato con la scritta “Oggi sono goloso”, che era comparso poi anche in una storia caricata da Greta. Inoltre, curiosando nell’account Instagram della modella, si potevano notare numerosi commenti lasciati dal rapper a partire dal 10 novembre, accompagnati da numerosi like alle sue foto. La conferma definitiva è arrivata martedì 12 marzo, quando Lazza aveva ripostato sulle sue storie Instagram una foto condivisa da Greta Orsingher, che li immortalava intenti a baciarsi.

Greta ha 48.500 follower su Instagram e il suo profilo è molto attivo. La 25enne pubblica fotografie che la immortalano in momenti della sua vita privata – tra vacanze, relax o in compagnia delle amiche - e e durante i vari impegni di lavoro.