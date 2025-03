Lady Gaga torna in Italia e sceglie Milano: concerto il 19 e 20 ottobre 2025 al Forum

Milano, 26 marzo 2025 – La superstar Lady Gaga tornerà in concerto a Milano con due date il 19 e 20 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Assago. Si tratta dell’unica data italiana prevista dall’artista pe r The Mayhem Ball Tour', che supporta l'omonimo album pubblicato il 7 marzo scorso. Un'opportunità imperdibile per i fan della popstar che ha ridisegnato i confini del pop e lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica contemporanea. “Non era nei miei piani fare un tour quest'anno ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirato ad andare avanti” ha spiegato sui social. Il tour partirà da luglio a Los Angeles, con una dimensione nuova. "Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018 - afferma Lady Gaga -. C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con 'The Mayhem Ball' volevo creare un'esperienza diversa, qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso, che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare''.

Il nuovo album “Mayhem” segna un ritorno alle radici pop e ribadisce che Gaga è una maestra della reinvenzione, realizzando un album tanto audace ed eclettico quanto profondamente personale. È una dichiarazione di libertà artistica, una celebrazione delle contraddizioni della vita e una testimonianza del potere della musica di unire le persone di fronte al caos. Registrato agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu, l’album include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani. Gaga ha descritto il processo creativo del disco come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.

Lady Gaga – di origini siciliane (il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta) – è una delle artiste con più copie vendute di tutti i tempi. Solo in Italia l’artista conta oltre 41 dischi di Platino e 6 dischi d’Oro. Su Spotify Lady Gaga ha infranto quest’anno un record finora imbattuto per il maggior numero di ascoltatori mensili per un’artista donna (oltre 123 milioni).

Come comprare i biglietti e da quando? I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 12 di lunedì 31 marzo fino alle 22 di mercoledì 2 aprile. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle 12 di giovedì 3 aprile su www.livenation.it. Il tour offrirà inoltre una varietà di pacchetti vip. I pacchetti variano, ma possono includere biglietti premium, accesso alla lounge vip prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro.