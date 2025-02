Ironia Follesa: "Sono io la nuova icona"

Katia Follesa (nella foto), reduce dai successi di Sanremo, sbarluccicante nel suo abito da sera rosa con schiena scoperta, disegnato per lei da Luisa Beccaria, che l’ha vestita anche durante la seguitissima kermesse canora, non si è sottratta, con ironia, agli scatti dei fotografi. Seduta in prima fila alla sfilata applauditissima della stilista siciliana, che ha portato i suoi modelli a Casa Cipriani, tra un caffè (rigorosamente americano quello servito durante la sfilata) una minitartina e un tacco 12 color confetto ha improvvisato una posa da mannequin.

Katia il tuo rapporto con la moda? "Beh - ha risposto divertita - non si vede? Sono la nuova icona della moda".

Complice l’abito davvero in linea con il mood anni Cinquanta della sfilata, anche la Follesa è diventata, per un giorno, irriverente e bellissima diva contemporanea. Spiccava lei in prima fila, accanto alla ex velina Costanza Caracciolo e a Carolina Kostner, "Into the light" il titolo dello show. "Dentro la luce - spiega la stilista nel backstage - la donna ha già conquistato il suo ruolo nel lavoro e nella vita sociale, ora un po’ di femminilità in più non guasta".

An.Gi.