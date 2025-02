Jack, secondo a Masterchef 14. Da Cesano Boscone ai fornelli tv, passando per la battaglia contro l’alopecia

Cesano Boscone, 28 febbraio 2025 – L’adolescenza scapestrata, le esperienze di lavoro all’estero e nel mondo dei social, i problemi di salute e le difficoltà provocate dall’alopecia. Malattia che, in qualche modo, una volta risoltasi attraverso un trapianto di capelli, è stata anche la sua fortuna.

Jacopo Canevali, 26 anni, di Cesano Boscone, noto a tutti come Jack, ha chiuso al secondo posto l’edizione 2024-2025 di Masterchef, la numero 14 del reality dedicato agli aspiranti chef.

Chi è

Jack ha raccontato una serie di episodi del suo passato, non sempre felice, nel corso delle puntate del programma a cui ha deciso di partecipare, data la sua grande passione per la cucina. Fin dall’inizio ha scelto di vivere l’esperienza di Masterchef come una competizione all’ultima stoccata, oltre che all’ultima ricetta. “È un gioco e ne vince uno – ha detto all’inizio della ‘corsa’ – Non devi aver paura a fare strategie e penalizzare gente, se serve”. Un approccio all’insegna della sincerità che gli è valso l’apprezzamento del pubblico e, in qualche caso, le antipatie degli altri concorrenti.

Il suo passato, dicevamo. Nella sua adolescenza ci sono un prima e un dopo. Il punto di svolta è rappresentato dalla separazione dei genitori, avvenuta quando Jack aveva solo 10 anni.

Da quel momento – parole sue – il ragazzino sereno si è trasformato in una “testa calda”. A salvarlo, dopo un’adolescenza tumultuosa, sono stati gli affetti. Una relazione importante l’ha fatto crescere e ritrovare alcuni punti fermi. Il resto l’ha fatto l’incontro con il mondo dei social.

Fra lavoro e sensibilizzazione

Jack ha lavorato come content creator di clip comici e video di comedy che hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni. Non solo. Da Cesano Boscone si è trasferito all’estero per lavoro, facendo tappa in Australia, dove è stato social media manager per una focacceria e a Malta, dove ha collaborato con una Club House made in Usa che raccoglieva numerosi content creator.

La sua popolarità in rete è esplosa ben prima della sua partecipazione a Masterchef. “Merito” di una serie di video diventati virali su TikTok, a partire dal primo, in cui Jack ha raccontato la sua esperienza successiva a un trapianto di capelli, operazione alla quale è stato costretto dopo essersi ammalato di alopecia. Ha detto di aver realizzato questi reel anche per sensibilizzare giovani e giovanissimi che convivono con un problema analogo.

Questa sua attività gli ha fruttato un cospicuo bottino di follower. Sono oltre 500mila su TikTok e quasi 100mila su Instagram.

L’esperienza a Masterchef

Da sempre appassionato di cucina, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality gastronomico per eccellenza. Ai fornelli, ha detto, si lascia guidare dall’istinto, privilegiando sapori all’apparenza contrastanti e ingredienti provenienti da tutte le terre del mondo.

Si è presentato con una ricetta dai profumi esotici, puntando sull’impiego delle spezie. La “Pancia di maiale all’orientale contaminata”, pancia di maiale alle spezie con jus al cocco, porro bruicato con coriandolo, sommacco e cardoncello gli è valso il grembiule bianco.

Altri piatti che hanno conquistato i giudici del programma Sky sono il "J.C. Airways", raviolo ripieno di ragù bianco in crema di funghi shiitake e parmigiano e il “Jack di cuori”, cuore di merluzzo con crema di pepino e acqua di ciliegie.