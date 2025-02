Gambero Rosso premia il food truck di Luca Bizzarri, il re degli hamburger

Meda (Monza e Brianza) – “Dai Bravi ragazzi“ con i loro favolosi hamburger, definiti da qualche avventore i migliori del pianeta. Il titolare e chef di questo food truck di successo è Luca Bizzarri: i suoi sono hamburger gourmet prodotti a Km 0, provenienti dagli allevamenti del territorio, accompagnati da pane artigianale a lievitazione naturale da farine macinate a pietra con verdure e salse di altissimo livello. E ancora una volta, per la sua qualità, il food truck dello chef Luca Bizzarri, di Meda, è stato recensito nella guida Street Food 2024 del Gambero Rosso. Ma le menzioni nella prestigiosa Bibbia del Gusto in realtà sono due e lo streetfood brianzolo è presente anche nel volume, sempre edito da Gambero Rosso, “Lombardia - Il meglio di Milano e delle altre province 2024“.

Ed è l’unico locale on the road della Brianza presente. “Sono davvero contento perché è uno stimolo a fare sempre di più insieme ai ragazzi della mia squadra - commenta Luca Bizzarri -. Un riconoscimento importante che conferma il lavoro che stiamo facendo”. Luca è diventato il “re degli hamburger“ nel 2019 dopo l’avventura televisiva di Street Food Battle e da diverse edizioni è presente tra gli indirizzi menzionati dalla guida. Con il suo ristorante su ruote ogni settimana pianifica un itinerario diverso, tra Meda, Mariano Comense e altri angoli della Brianza.

La passione per la cucina nata da giovanissimo e un passato come chef in ristoranti di lusso con esperienze a Villa d’Este e in Svizzera, Bizzarri nel 2015 ha scelto di uscire dalle cucine per portare i piatti direttamente ai clienti, in strada. Il suo food truck propone anche costate e tagliate. Inoltre è in grado di portare la propria cucina in feste private e aziendali con un catering in stile street food. Ciò che rende davvero unico “Dai Bravi Ragazzi“ non è solo la qualità del cibo, ma anche il carisma del suo titola. Info e prenotazioni: 392.18.17.289.