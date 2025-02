Iva Zanicchi premio alla carriera a Sanremo 2025: la Brianza come casa e l’amore con Fausto Pinna

Sanremo, 13 febbraio 2025 – Questa sera Iva Zanicchi riceverà il Premio alla Carriera durante la terza serata del Festival di Sanremo. Originaria di Ligonchio ma di casa da decenni in Brianza, la cantante (ma anche presentatrice e protagonista della politica) ha ricordato: "Sono passati 60 anni dal mio primo festival di Sanremo. Nel 1965 io ero al festival di Sanremo, per cui quando ritirerò questo premio, quando ritirerò il premio sarà fatale che io rivivrò tutta la mia vita, perché io sono nata qua, poi ho fatto tante cose chiaramente, ho avuto anche dei successi grazie a Dio fuori da Sanremo, ma qui c'è il cuore".

Iva Zanicchi, di origini reggiane, da tempo ha scelto la Lombardia come sua casa. Insieme al compagno scomparso l’anno scorso, il produttore discografico Fausto Pinna, avevano trovato nella Brianza il luogo perfetto per condurre una quotidianità lontana dai flash. Una vita insieme in una dimora immersa nel verde (che la cantante ama curare in prima persona).

Lei soprannominata “Pippi calzelunghe” e lui “Pippi”, si erano conosciuti a fine anni ‘80 negli studi di produzione dove entrambi lavoravano: lei prestava la voce, lui produceva musica come “Canterò” della stessa Iva, contenuta nell’album “Care colleghe” del 1987. Da quel momento i due non si erano più lasciati, diventando una delle coppie longeve e unite del mondo dello spettacolo. Pinna è scomparso l’8 agosto 2024 all’età 74 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni che negli ultimi anni l’aveva costretto a una vita appartata.

“Io e Fausto ci siamo amati e rispettati - aveva detto Iva Zanicchi nel giorno dell’ultimo saluto all’amore della sua vita-. Siamo sempre stati molto uniti, abbiamo affrontato insieme tante avventure e tutte le sfide. Purtroppo anche questa costituita dalla malattia terribile. Nell’ultimo anno vi garantisco che è stata una sofferenza indicibile. Fortemente provato, mi ha voluto bene fino all’ultimo momento. E ha cercato di dimostrarlo in ogni momento”.