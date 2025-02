Gerry Scotti e Antonella Clerici e l’accordo per Sanremo: “Coordiniamoci per non vestirci uguali. Carlo Conti? È sempre a pesca”

Manca veramente poco alla prima serata del Festival di Sanremo 2025 e i due conduttori della prima serata (martedì 11 febbraio), la legnanese Antonella Clerici e il pavese Gerry Scotti hanno già mostrato sui social tutto il loro affiatamento. I due presentatori lombardi, due veri big dello spettacolo, nelle scorse ore hanno postato un video su Instagram in cui si videochiamano per decidere gli abiti che indosseranno nel corso della puntata inaugurale.

"Il floreale lo metto subito o per secondo? - dice Gerry Scotti - Ma non è che anche tu metti quello nello stesso momento e poi sembriamo un negozio di fiori? Coordiniamoci, per non metterli uguali". "Io a fiori no -ribatte la Clerici- Ho già dato. Metterò sempre paillettes". Poi il riferimento a Carlo Conti: "Sono preoccupato, lo chiamo e quello è sempre a pesca", dice il conduttore milanese, che si dice preoccupato anche per la famosa scala: "Tu l'hai fatta anche col tacco 20", dice Scotti. "Casomai plano su di te", risponde ridendo la Clerici.

Per Antonella Clerici si tratta di un ritorno sul palco della Città dei Fiori dopo la co-conduzione con Paolo Bonolis nel 2005, il “suo” Sanremo del 2010 e il ritorno nel 2024 al fianco di Amadeus. Per “zio Gerry”, il re dei quiz di casa Mediaset, è invece un debutto. "Ho un microchip sotto pelle installato da Pier Silvio: se esagerassi con la permanenza sul palco, mi stordirebbe e verrei rimandato subito a Cologno", ha scherzato Gerry Scotti, che ha avuto la liberatoria da Mediaset per calcare il palco dell'Ariston, ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1

Il conduttore ha ribadito di aver rinunciato al cachet: "Ho dovuto insistere perché loro accettassero questa conditio. Volevano darmi un sacco di grana, io ho detto: vado per amicizia, non voglio niente". Sul filo dell'ironia, c'è spazio anche per battute sul look, complice la presenza in studio di Geppi Cucciari, anche lei co-conduttrice del festival (nella quarta serata, quella di venerdì, dedicata delle cover). "La super sarda Geppi Cucciari ha scelto di vestire sardo. Per non essere da meno - ride Scotti - mi vestirò da mondina pavese, con la gamba da fuori, tipo Riso Amaro". Il suo sogno, dice ancora Scotti, è cantare: "Sono 29, per fare 30 fatemi cantare una canzoncina", "spero ci sia spazio sufficiente per fare Zucchero o Knockin' on Heaven's Door".