Fedez, ritrovarsi a Sanremo: “Un nuovo inizio nella musica, una nuova vita. Questo è il regalo più grande”

Sanremo, 16 febbraio 2025 – "Non avrei preferito nulla di diverso. Non potevo chiedere di meglio. Per me il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l'opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me". Quello di Fedez al Festival di Sanremo 2025 è un quarto posto che ha un sapore speciale. Non lo nasconde il rapper di Rozzano, ospite di Domenica In, dove il pubblico gli ha tributato una standing ovation. La canzone “Battito” è stata l’occasione per ritrovarsi, per riportare l’attenzione sul Fedez cantante e non più sul Fedez personaggio e sulle sue vicende personali, che hanno invaso i social e non solo alla vigilia del Festival.

Per questo il quarto posto vale oro, probabilmente anche di più del secondo piazzamento del 2021 con “Chiamami per nome” insieme a Francesca Michielin. "Ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale e sono veramente felice” ha spiegato a caldo, pochi minuti dopo il responso della classifica finale. “Grazie di cuore perché mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo ed esclusivamente musica" ha scritto rivolgendosi a chi lo ha sostenuto in queste settimane.

Il Festival come punto di ri-partenza, non certo di arrivo. Il prossimo step sarà il ritorno ai concerti, alla dimensione del live. "Domani faremo un annuncio per me importantissimo" ha detto il rapper ospite del programma di Mara Venier. Un appuntamento al quale, ha aggiunto Fedez, non mancherà di coinvolgere Marco Masini: "L'ho sentito questa stamattina e lo ringrazio perché per me è stata un'esperienza unica poter essere al suo fianco in studio, e lavorare con lui ad un capolavoro come 'Bella stronza'”. Pochi post, poche polemiche. Sul palco dell’Ariston Fedez non avuto paura di mostrarsi fragile, si è esposto. Il pubblico questo l’ha capito, e ha accolto favorevolmente il brano , riconoscendo la scintilla di qualcosa di nuovo (o che si era spento) nell’atteggiamento del rapper.