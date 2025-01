Fabrizio Corona e la dedica a Sara Barbieri: “Ho lottato tanto per avere tutto questo, grazie amore”

Milano, 2 gennaio 2025 – Lo scorso 21 dicembre è nato Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e della compagna Sara Barbieri. Il piccolo era atteso per il giorno di Natale, ma ha voluto anticipare. Ad annunciare il lieto evento, qualche ora dopo il parto, era stato l’ex re dei paparazzi con alcune Storie Instagram, che lo immortalavano con il suo secondogenito. Corona è infatti papà bis: il primo figlio è Carlos, 22 anni, nato dall’amore con l’ex moglie e modella Nina Moric.

Già dalla notizia della gravidanza, l’ex fotografo dei vip si era detto molto felice. L'entusiasmo non è calato neanche dopo il parto e infatti Corona sul suo profilo Instagram continua a condividere molte foto e video del piccolo.

Fabrizio Corona con il piccolo Thiago e con la compagna Sara Barbieri (Foto instagram)

Qualche giorno fa, a corredo di una carrellata di immagini che lo ritraggono con il bimbo in ospedale e non solo ha scritto: “A 51 anni premiato come padre più figo dell’anno”- Peccato che nel carosello non ci fosse neanche una foto di Sara. Un gesto che la giovane ha subito notato e commentato: “Niente l'hai fatto tu. Però ti amiamo infinitamente”. La seconda parte del messaggio è servita per smorzare i toni, ma il messaggio è arrivato bello chiaro.

Il primo giorno del 2025, però, Corona ha decisamente recuperato con una dolce dichiarazione d’amore: “Ho lottato tanto per avere tutto questo e non smetterò mai di farlo. Grazie amore”. E accanto uno scatto dove il neo papà di Thiago è insieme alla compagna e al loro figlio.

Il post Instagram di Fabrizio Corona e la risposta della compagna Sara Barbieri. Nella foto con il loro primo figlio, Thiago

La modella 26enne non si è fatta attendere è ha risposto: “Mi hai dato la cosa più bella della mia vita e ne sarò sempre grata per tutto questo. Stiamo vivendo quello che dopo tanti momenti bui, ci meritiamo. Sei la nostra forza”.

Il post è stato riempito di messaggi da parte di amici, conoscenti e follower. “Quanto amore”, ha scritto l’attrice Laura Chiatti. Dai fan sono invece arrivati tantissimi complimenti: “Meraviglia”; “Orgogliosa di voi”; “Siete bellissimi”. E non sono mancate parole dedicate esclusivamente a Corona, che fanno riferimento all’ultimo complicato periodo della sua vita: “L'anno della tua rinascita, goditi ogni singolo momento”; “Il tuo riscatto dopo aver passato l’inferno" e “Te lo meriti Fabri , l’amore ti salverà, l’hai sempre cercato”.