Emis Killa e il live a Milano dopo il ritiro da Sanremo: “Visto che è saltato un grande evento dovevo rimediare”

Milano, 4 febbraio 2025 – Emis Killa annuncia un concerto a Milano il 10 settembre a Fiera Milano Live. L'annuncio, dato sui social, arriva dopo il suo ritiro dal Festival di Sanremo: "Visto che è saltato un grande evento lungo il mio percorso dovevo rimediare. Ci vediamo il 10 settembre a Fiera Milano Live. Biglietti disponibili mercoledì dalle 16", scrive il rapper a corredo di un video che celebra l'appuntamento. Proprio questa notte, infatti, è stato pubblicato il brano che avrebbe dovuto presentare in gara al festival. "Meno parole + musica. 'Demoni' fuori alla 1:00", aveva annunciato ieri sui social accanto ad una foto che lo ritrae nella classica espressione di chi chiede silenzio con il dito indice davanti al volto.

Il 29 gennaio il rapper (Emiliano Rudolf Giambelli) aveva deciso di rinunciare al Festival di Sanremo, facendo un passo indietro pochi giorni prima dell’inizio della kermesse. "Apprendo oggi dai giornali – aveva spiegato annunciato il rapper su Instagram dopo aver appreso da un'anticipazione giornalistica di essere indagato per associazione per delinquere nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva – che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità, senza polemiche o pressioni e circhi mediatici".

Poi la decisione: "Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.